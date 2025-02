Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 15 a 21 de fevereiro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 15 e 21 de fevereiro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Cartões do Todo Jovem na Escola devem ser retirados até 28 de fevereiroDocumento dá acesso ao auxílio financeiro destinado aos estudantes do Ensino Médio. Matéria: Redação. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini/JC.2. Incorporadora desiste de projeto junto ao Morro do Sabiá, em Porto AlegreEstudo de Viabilidade Urbanística havia sido aprovado em 2021; área fica próxima ao Guaíba e ao Morro do Osso. Matéria: Bruna Suptitz (Pensar a Cidade). Foto: Thayná Weissbach/JC.3. Empreendedor de 95 anos comanda a ferragem mais antiga da Cidade BaixaA Ferragem Felippe é um dos negócios mais antigos do tradicional bairro de Porto Alegre. Matéria: Sarah Oliveira (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.4. Sine Municipal não funciona mais no Centro de Porto Alegre; veja para onde foiFechada desde de maio de 2024, em razão da enchente, a sede do Sine Municipal, na avenida Sepúlveda, no Centro Histórico de Porto Alegre, está com atendimento descentralizado na Capital. Matéria: Cláudio Isaías. Foto: Tânia Meinerz/JC.5. Bar aposta em à la minuta com reposição e comidas de boteco no bairro AuxiliadoraEmpreendimento pretende levar aos clientes o 'básico bem feito', através de comida com qualidade e bom atendimento. Matéria: Júlia Fernandes. Foto: Tânia Meinerz/JC.