JC Te Lembra: Liquida Porto Alegre, reajuste salarial dos professores e saúde do Papa

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.Em Porto Alegre, começou hoje a campanha Liquida Porto Alegre. Os descontos têm o objetivo de aumentar as vendas de fevereiro, que caem 16% frente aos demais meses.