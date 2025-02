Final de semana será de calor em todo o Estado

O ar seco predomina em grande parte do Rio Grande do Sul ao longo desta sexta-feira (21). Nas primeiras horas da manhã, há possibilidade de formação de nuvens baixas e nevoeiros, especialmente nas áreas mais elevadas. À tarde, as temperaturas sobem, com sensação de calor em todo o Estado. Apenas no Oeste e Noroeste, modelos indicam a possibilidade de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite.

Mesmo com a precipitação, as máximas devem ser mais altas na Metade Oeste, com temperaturas variando entre 35°C e 37°C. No fim de semana, o sol predomina e as condições serão favoráveis para atividades ao ar livre. No Litoral, o vento Nordeste se intensifica durante a tarde.



Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a sexta-feira será marcada pelo sol e sensação de calor. O fim de semana seguirá com tempo firme, amplas aberturas e calor contínuo. Na próxima semana, a onda de calor se intensifica, com vários dias consecutivos de máximas acima de 35°C na Capital. A instabilidade poderá retornar na segunda metade da semana.