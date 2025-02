Prefeitura dialoga com famílias sobre desocupação da área do Dique do Sarandi

Servidores do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) realizaram, na manhã desta quinta-feira (20), uma nova visita técnica nas casas da rua Aderbal Rocha de Fraga, no Sarandi. As famílias que moram às margens do dique precisam desocupar a área em razão das obras emergenciais que serão feitas na estrutura do sistema de proteção contra cheias. Durante a caminhada foi possível esclarecer dúvidas de moradores.



Para dar andamento nas obras do Dique do Sarandi, 57 famílias precisam desocupar a área até o final do mês. Todos os cadastros já foram enviados ao governo federal para receberem o benefício do Compra Assistida, a maioria já aprovados pelo programa. Antecipadamente, os moradores receberam a opção do benefício Estadia Solidária, que consiste no pagamento de R$ 1 mil no prazo de 12 meses ou até o atendimento habitacional definitivo pelo governo federal.

O diretor-geral do Demhab, André Machado, caminhou pela área para sanar eventuais dúvidas com moradores sobre situações pontuais. “Das 57 famílias que precisam sair, o nome de 45 já saíram nas listas da Caixa Econômica Federal. As outras 12 que ainda não foram autorizadas e estamos trabalhando caso a caso para dar o melhor encaminhamento,” ressaltou Machado.



Em janeiro, a primeira etapa da obra de reforço do Dique do Sarandi foi concluída. O trecho de 1,1 quilômetro, entre as Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) 9 e 10, foi elevado à cota de 5,8 metros - patamar superior ao registrado durante a cheia de maio. A sequência dos trabalhos depende da desocupação das casas da rua Aderbal Rocha de Fraga. Por outro lado, as obras no dique da Fiergs seguem em andamento. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) trabalha, ainda, na conclusão dos estudos para as obras definitivas das estruturas de proteção, que preveem a elevação da cota a sete metros.