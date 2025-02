MPRS articula melhorias entre Estado e municípios no Plano metropolitano de proteção contra cheias

Representantes do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), do governo do Estado e dos municípios impactados pelas enchentes de 2024 se reuniram, no começo desta semana, para debater a participação de cada um dos entes no Plano Metropolitano de Proteção contra cheias. O encontro ocorreu na sede da Promotoria de Justiça do de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre.



A reunião foi convocada pela própria promotoria, que tem atribuição estadual, no âmbito do expediente que tramita na Capital e que trata do Plano Metropolitano de Proteção Contra Cheias, especialmente as intervenções a serem feitas nas bacias do Rio dos Sinos, Gravataí, Baixo Jacuí e do Lago Guaíba.

O encontro também teve como objetivo aprimorar o fluxo das informações entre eles e com a sociedade. O próximo passo será a criação de um grupo com representantes de cada município e do Estado, com vistas a aprimorar o fluxo de informações, não apenas com o intuito de aperfeiçoar as propostas de intervenções estruturantes, mas também de qualificar a comunicação com a sociedade.



O principal problema relatado pelos municípios, segundo o promotor de Justiça Felipe Teixeira Neto, é a falta de comunicação e a falta de previsibilidade em relação aos dados divulgados, à medida que os projetos vão sendo executados. Conforme o promotor, depois das enchentes, o Estado chamou para si a incumbência de planejar e de executar, com financiamento federal, os projetos estruturais de proteção contra as cheias.

No entanto, para que os projetos sejam exitosos, segundo Neto, é fundamental uma interlocução com os municípios que serão contemplados com as intervenções, até porque há várias ações não estruturantes que são de responsabilidade das prefeituras, como por exemplo, a manutenção dos sistemas de drenagem e o controle do uso e da ocupação do solo de áreas de risco. “Essas ações são do Estado e dos municípios e eles precisam dialogar com essas obras maiores, estruturantes, que compõem o plano de proteção contra cheias”, destaca o promotor.



O promotor diz que buscou “aproximar esses agentes, para que os municípios possam ter um canal direto de comunicação com o Estado e intensificar esse diálogo e essa troca. Não é atribuição do MP fazer esses projetos ou interferir diretamente na sua execução, mas considerando que há vários agentes públicos envolvidos e que a comunicação pode estar falhando em algum ponto, a ideia é ser um catalisador, a fim de que todos possam contribuir, no seu âmbito de atuação, com este plano metropolitano que será implementado”.



Neto ainda destaca que os projetos estruturais são complexos, razão pela qual não podem ser executados em curto prazo de tempo; exigem planejamento e estudos prévios, e uma comunicação constante entre todas as esferas envolvidas, pois a coisas são dinâmicas e vão se alterando. “E, a partir do aprimoramento da interlocução entre Estado e municípios, quem ganha é o cidadão, que lá na ponta vai ter uma informação precisa sobre o andamento das obras que vão proteger a sua casa e a sua cidade de eventuais cheias”, conclui.