Colégio Farroupilha começa ano letivo com convenção e palestra de especialista em futurismo

Na Convenção dos Educadores do Colégio Farroupilha, realizada na semana passada em Porto Alegre, o especialista em futurismo, inteligência artificial e transformação digital Gil Giardelli falou sobre história, conceitos e atividades ligadas à inovação e tecnologia, colaboração humana, economia digital e estudos do futuro.

Para o especialista, inovações como inteligência artificial são inevitáveis e é preciso olhar para o futuro pensando na tecnologia como aliada do bem-estar, não apenas dos humanos, mas dos "terráqueos”, como ele diz, todos os seres, com ética e colaboração. Paulista, ele lembrou que se admirou quando viu gaúchos tomando chimarrão em um parque da capital e identificou nessa prática regional valores importantes para o futuro: estar em comunidade e compartilhar.

O evento marca o início do ano letivo e reúne cerca de 600 colaboradores para um momento de aprendizado e conexão. Com o mote “Exemplo Gera Exemplo”, a campanha interna de 2025 pretende resgatar, diariamente, questões básicas de relacionamento e valores. Segundo Marícia Ferri, diretora do Colégio Farroupilha, “foi uma abertura do ano letivo muito emocionante, resgatando nossos valores e traçando os objetivos estratégicos que vão nortear nosso trabalho nos próximos 200 dias do ano letivo”.

Ela reforçou a campanha interna “exemplo gera exemplo”, expressão estampada na camiseta que todos os participantes receberam para a convenção, “serve para resgatar no dia a dia questões básicas de relacionamento e valores através dos educadores”.