13 municípios do RS relataram ocorrências à Defesa Civil nas últimas 24 horas após chuvas

Entre o domingo (16) e a madrugada desta segunda-feira (17), fortes chuvas e temporais atingiram diversos munícipios do Litoral do Rio Grande do Sul. Só nas últimas 24 horas, 13 cidades do Estado registraram ocorrências junto à Defesa Civil. São elas:

• Barra do Quaraí: CREPDEC (Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil) 6 informou a queda de um poste de energia elétrica, que danificou parte da área coberta da escola municipal Manoel Imãs dos Santos. Em geral, o município está sem energia elétrica. Compdec fazendo levantamento de danos, orientando a fazer contato com a concessionária de energia para reestabelecer rede.



• Cachoeira do Sul: CREPDEC 3 informou que Cachoeira do Sul teve árvores caídas nas ruas e em cima de residências. Um muro desabou, há pontos de alagamento. Ainda reportou acidente na BR 153.



• Candelária: CREPDEC 3 informou que em Candelária ocorreu destelhamento de 10 casas e obstrução de algumas vias devido à tempestade. No entanto, até o presente momento, a cidade não precisou de apoio da Defesa Civil Estadual. A Defesa Civil municipal distribuiu lonas e retirou árvores das vias.



• Condor: CREPDEC 7 informou que um forte vendaval atingiu o município de Condor, ocasionando destelhamento de residências e quedas de árvores e alguns pontos de bloqueios entre os municípios de Condor e Panambi. Providências: foi acionada a guarnição dos bombeiros de Panambi que está providenciando a desobstrução das vias, o coordenador está in loco fazendo o levantamento de residências atingidas, CREPDEC em prontidão para possível deslocamento com material (lonas).



• Estância Velha: CREPDEC 1 informou destelhamento de uma residência, entrega de lona e, na sequência, serão entregues telhas. Está sendo feito o levantamento das árvores caídas. Providências: entrega de lona e desobstrução de vias.



• Imbé: CREPDEC 10 informou seis destelhamento em Imbé, sem feridos.



• Osório: CREPDEC 10 informou que há em torno de dez casas destelhadas registradas até o momento. Uma guarnição deslocou para atendimento de ocorrência no circo, onde houve a queda da lona sobre diversas pessoas (em torno de 200) em razão da chuva volumosa. Foi reportada a situação de vítimas com escoriações, sendo que uma foi conduzida ao hospital. Aguardando maiores informações.



• Pelotas: CREPDEC 4 informou chuva forte em Pelotas, causando alagamentos em vias urbanas.



• Santa Maria: CREPDEC 3 informou que caiu uma árvore sob o banheiro da residência causando a quebra de 4 telhas. Não houve feridos. COMPDEC (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil) e Assistência Social farão nova avaliação de danos pela manhã. COMPDEC fará doação das telhas para a família.

• São Lourenço do Sul: CREPDEC 4 informou evento de tempestade local com precipitação de pedaços irregulares de gelo. Informou que afetou a localidades de Cerrito, Benedito, Sesmaria, Taquaral, Santana e parte da Harmonia. Segundo o Coordenador, todas as regiões fazem parte da zona rural do município, afastado da zona urbana. Quanto as danos, até o momento temos informação de algumas casas destelhadas e falta de abastecimento de energia elétrica em algumas localidades. Providências: COMPDEC em busca ativa de informações para obter dados dos possíveis prejuízos causados pela precipitação. Tão logo se tenha informações mais precisas do fato será de pronto informado.



• São Vicente do Sul: CREPDEC 3 informou o destelhamento de parte da cobertura do Hospital Municipal de São Vicente do Sul devido a tempestade local com precipitação de pedaços irregulares de gelo, sem feridos.



• Tramandaí: CREPDEC 1 informou interrupção da energia na Sub-Estação de Luz que fica em Tramandaí, deixando a cidade sem luz.



• Venâncio Aires: CREPDEC 8 informou sobre bueiros entupidos e rua alagada adentrando os primeiros andares. Defesa Civil do município e Bombeiros retiraram as pessoas do local.