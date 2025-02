Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 8 a 14 de fevereiro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 8 e 14 de fevereiro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Cafeteria icônica do Mercado Público abre em shopping de Porto AlegreCafé do Mercado retorna ao Praia de Belas, após mais de 10 anos e onde foi o Press Café. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Café do Mercado/DivulgaçãoJC.2. Família uruguaia aposta em parrilla e doces típicos em Porto AlegreO restaurante Sol y Fuego completa dois anos em abril e celebra a união da cultura uruguaia e gaúcha. Matéria: Júlia Fernandes (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.3. Com investimento de R$ 1,2 milhão, restaurante leva gastronomia italiana contemporânea ao Mercado PúblicoA Osteria del Mercato começou a operar há pouco mais de um mês em um dos pontos mais clássicos de Porto Alegre. Matéria: Isadora Jacoby (GeraçãoE). Foto: Evandro Oliveira/JC.4. Construção para desabrigados da enchente gera discordâncias na Zona Sul de Porto AlegreImóvel avaliado em R$ 20 milhões receberá moradias populares. Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: Mauro Belo Schneider/Especial/JC.5. Com lucro de R$ 916,1 milhões, Banrisul anuncia que investirá no Centro de Porto AlegrePresidente do Banrisul, Fernando Lemos, assegurou que o banco investirá em uma das regiões da capital gaúcha que tem sofrido pela retomada desde a pandemia e da enchente. Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: Tânia Meinerz/JC.