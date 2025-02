JC Te Lembra: volta às aulas, calor extremo e estiagem no RS

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

Rio Grande do Sul quebrou recordes de temperaturas temperaturas amenizaram com a chegada da chuva nesta semana, chegando a registrar 43°C no Interior e 39,8ºC na capital gaúcha. As, mas o calor deve retornar nos próximos dias.

aulas na rede estadual gaúcha tiveram início liminar que adiava o retorno às aulas Asnesta semana em meio a conflitos. Aaté a próxima semana por conta do calor extremo, por pedido do Sindicato dos Professores do RS, foi derrubada pelo Tribunal de Justiça do Estado.

estiagem segue causando prejuízos para o agronegócio gaúcho. Cerca de 79 municípios já decretaram situação de emergência, e as perdas nas lavouras podem chegar até 50%.

Eduardo Leite pediu a União que a usina Candiota 3 siga em operação Durante reunião em Brasília, o governador, e defendeu que a térmica tem condições de operar por pelo menos mais 10 anos.

Banrisul registrou, em 2024, lucro líquido de R$ 916 milhões , o maior dos últimos anos, e anunciou que investirá no Centro de Porto Alegre.

série de reportagens Negócio Raiz O GeraçãoE, caderno de empreendedorismo do Jornal do Comércio, deu início nesta semana a, que irá contar a história de empresas tradicionais aqui do Rio Grande do Sul.