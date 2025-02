Estado tem temperaturas acima dos 40°C; Porto Alegre registra 39,8°C

Porto Alegre foi a capital mais quente do País nesta terça-feira, com 39,8°C registrados na estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizado no Jardim Botânico. Segundo informações da empresa de meteorologia MetSul, a capital gaúcha teve a maior temperatura do ano, ápice da onda de calor que permanece no Rio Grande do Sul nas últimas semanas.

Em Campo Bom, na região do Vale dos Sinos, foram registrados 41,3°C pelas 13h, mesma temperatura de Uruguaiana. Quaraí que registou 43,8°C na semana passada, ontem teve 43°C. São Gabriel também ultrapassou a casa dos 40°CC, com 40,6. Santa Maria registrou 40°C.

De acordo com a MetSul, a onda de calor que castiga o Estado deve arrefecer, mas dando lugar a temporais e vendavais a partir de hoje. No meio da tarde em diante e durante a noite podem se formar áreas de instabilidade em diversas regiões do RS, com chuva que será irregular, de forte a intensa e acompanhadas de temporais isolados. De acordo com a MetSul, a terça-feira foi o pior dia da onda de calor, com 7°C a 10°C acima da média de fevereiro, em quase todo território gaúcho. Em pontos da costa, as máximas à tarde chegaram até 12°C acima do que é normal nesta época do ano.

O Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Porto Alegre (Cemadec) emitiu um alerta preventivo para o risco de chuvas intensas na Capital até as 23h59min de hoje. A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas alagadas, busque abrigo seguro em caso de tempestades e mantenha-se afastada de árvores, postes e placas de sinalização.