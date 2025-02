Defesa Civil Estadual publica alerta de chuvas entre terça e quinta-feira

A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul emitiu um alerta, entre terça-feira (11) e quinta-feira (13), para chuvas na região gaúcha. Segundo a previsão meteorológica Sala de Situação da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), os acumulados devem variar entre 100 e 150 mm na Campanha, Sul, Centro, Oeste e Serra. Nas demais regiões serão inferiores a 80 mm.

Na tarde de terça-feira, uma frente-fria deve se aproximar da Campanha, Sul, Centro-Leste, Região Metropolitana da Capital, Vales, Serra e Litoral do Estado. O Fenômeno deve intensificar as instabilidades e trazer chuva moderada a forte, raios, eventual granizo e ventos de 50 a 80 km/h. Os acumulados, segundo o órgão, variam entre 20 e 50 mm/dia, podendo chegar a 70 mm/dia no Sul, Campanha e Serra Gaúcha.

A frente fria deve avançar provocando chuva forte, descargas elétricas, temporais isolados e ventos acima de 80 km/h na Metade Sul nesta quarta-feira. Chuvas serão irregulares, com acumulados de 20 a 50 mm/dia, podendo atingir 90 mm/dia na Serra e Campanha.

Na quinta-feira (13) a situação deve se manter. Tempo será instável, com chuvas fortes, temporais isolados e ventos de 50 a 80 km/h em todo o Estado. Os acumulados variam entre 20 e 50 mm/dia, podendo atingir 90 mm/dia na Serra, Centro, Vales, Oeste e Missões. No extremo Sul, o mar segue agitado, mas sem previsão de chuva.

A MetSul Meteorologia informa que qualquer temporal que se formar pode ser muito forte a severo com vento em alguns pontos próximo ou acima de 100 km/h com destelhamentos, queda de árvores e postes, danos diversos e falta de energia.