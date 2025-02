Geólogo Jefferson Cardia Simões decide se aposentar das viagens a Antártica

O pesquisador Jefferson Cardia Simões, professor titular de Glaciologia e Geografia Polar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e coordenador da Expedição Internacional de Circum-Navegação Costeira Antártica (ICCE), anunciou o fim de suas incursões para a Antártica, depois de 40 anos em missões polares. Em entrevista a Agência Brasil, ele falou sobre o que mudou nas últimas quatro décadas do Programa Antártico Brasileiro (Proantar), sobre o que se conhece e o que ainda é preciso conhecer sobre esse continente. "Depois de 29 missões polares, meu papel é outro. Estou com 66 anos, acredito em plano de carreira e estou em outro momento. Escreverei livros e artigos, tenho minha pesquisa em Porto Alegre e meus netos", comenta o professor da Ufrgs, que passou mais de 70 dias em uma missão na Antártica.

A bordo do navio russo Akademik Tryoshnikov, 57 pesquisadores de sete países (Argentina, Brasil, Chile, China, Índia, Peru e Rússia), sendo 27 deles brasileiros, percorreram mais de 29 mil km da costa Antártica para fazer a coleta de amostras e a realização de estudos que ajudarão a compreender os impactos das mudanças climáticas no planeta. O embarque dos pesquisadores foi no dia 22 de novembro de 2024, e o retorno aconteceu no dia 31 de janeiro, com saída e retorno ao Porto de Rio Grande.

Durante a missão, foram coletados mais de 90 metros de testemunhos de gelo e seis metros de sedimentos. Também foram realizadas atividades em 19 estações para determinar a temperatura, a salinidade, a acidez do oceano Austral em diferentes profundidades (até 2 mil metros), a coleta de amostras contínuas de dados da superfície do oceano e o lançamento de 43 balões atmosféricos (até cerca de 30 quilômetros de altitude). Agora, os materiais serão analisados por laboratórios ao redor do mundo, contribuindo para uma visão mais ampla das transformações ambientais na região.

• LEIA MAIS: Missão revela impactos das mudanças climáticas na Antártica e seus efeitos no RS

A primeira coisa que Simões fez questão de explicar que viajar para o continente da Antártica é muito mais fácil hoje, uma facilidade relativa, claro, pois ainda se trata de um dos lugares mais inacessíveis do planeta. As viagens nas décadas de 1980 e 1990 dependiam exclusivamente da disponibilidade de equipes da Marinha, inclusive para chegar à base brasileira e realizar atividades de campo. Quando o professor começou o seu trabalho, por volta de 1992, a comunicação era por rádio e a localização era feita por bússola. Hoje, os pesquisadores utilizam GPS e telefone por satélite. A reforma mais recente da base Comandante Ferraz é de 2020, e as instalações tem tecnologias mais atuais, inclusive de uso de energia renovável (eólica).

Na base Comandante Ferraz, que completou 41 anos no dia 6 de fevereiro, as temperaturas médias estão próximas de zero. Nos dois módulos de pesquisa brasileiro dentro do continente, nos quais a equipe de Simões faz visitas técnicas e experimentos, as temperaturas vão para a casa dos 35 graus negativos. A base criosfera 1 está a apenas 620 km do Polo Sul geográfico, e a 2.500 km da estação brasileira. Para chegar nos dois locais é perigoso e exige treinamento e equipamentos específicos, pois as geleiras têm áreas instáveis e são perigosas. O professor da Ufrgs já perdeu dois colegas, de outros países, que se acidentaram no continente gelado.

"A Antártica é um sorvedouro de energia, responsável pela formação de 80% da água de fundo dos oceanos, e é um lugar onde sinais de mudanças climáticas têm representatividade global", diz Simões, que pesquisa algo que parece, aos leigos, variar pouco e ser fácil de achar por lá: gelo. O trabalho do pesquisador consiste resumidamente em coletar gelo de grandes geleiras, em profundidades que têm camadas depositadas a centenas de milhares de anos ou em sua superfície, e analisar a composição e características desse material. Para Simões, a Antártica é tão importante quanto as florestas tropicais para o clima no Brasil, e hoje ela contribui com cerca de 5% do aumento do nível dos mares. Além disso, 90% do gelo e neve do planeta estão na Antártica. "Isso afeta o sistema climático brasileiro, é responsável pela corrente das Malvinas e pelas frentes frias" afirma o professor.

No continente, foi descoberto mais de 600 lagos entre gelo e rocha. Eles estão interligados, com área maior que a bacia do Amazonas. "Não conseguimos acessar essa área ainda, que são rios de água doce dentro do oceano", comenta. Outra descoberta, em 1985, foi a do buraco de ozônio, comprovado durante a pesquisa antártica, explica. O professor destaca que as equipes têm encontrado vida em condições extremas, com organismos mais simples sobrevivendo a 35 graus negativos. "Além disso, o continente é um campo rico em fósseis e um bom lugar para monitorar a circulação de poluentes atmosféricos, como arsênio e urânio", acrescenta.