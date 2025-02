Radares e redutores de velocidade entram em operação no Vale do Caí e Serra Gaúcha

Previsto no contrato de concessão, entram em operação, nesta segunda-feira (10), os 25 radares e redutores de velocidade instalados pela CSG em 15 pontos nas rodovias concedidas entre o Vale do Caí e Serra Gaúcha.

Os equipamentos estão nas rodovias ERS-122, RSC-453, ERS-240, RSC-287 e BRS-470 e foram implementados ao longo do mês de janeiro.

Os trechos estão sinalizados, obedecendo às normas de trânsito vigentes, e a velocidade máxima permitida varia de 40 km a 60 km/h. A gestão das imagens e controle de velocidade é de responsabilidade do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer/RS) e o valor recebido é destinado ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

A CSG informa ainda que o radar da RSC-453 km 107, no Trevo do Barracão em Bento Gonçalves, teve a velocidade mínima permitida para a via reduzida de 50 para 40 km/hora, após o local passar por avaliação de segurança do setor de engenharia da companhia.