Obra da Biblioteca Pública no centro de Osório deve terminar nas próximas semanas

Fechada desde julho de 2023 para reformas, a obra da Biblioteca Pública Fernandes Bastos, em Osório, está mais próxima de ser finalizada. Nesta quinta-feira (06), a empresa retirou do passeio público o tapume e parte do material que estavam no local. A expectativa é que a reforma seja finalizada nas próximas semanas e reabra juntamente com o início do ano letivo da rede municipal.

“Estão terminando o telhado e, posteriormente, farão a finalização da pintura interna. A ideia é que esteja pronta para o início do ano letivo”, disse o secretário municipal de Educação, Marcelo Reis. A Biblioteca Pública já foi, no passado, o local da prefeitura municipal e é um dos poucos prédios históricos ainda conservados do município. O seu acervo passa dos 23 mil itens e nas suas dependências, além de empréstimos de livros, o local disponibiliza espaço especial para as crianças e palestras. ”, disse o secretário municipal de Educação, Marcelo Reis. A Biblioteca Pública já foi, no passado, o local da prefeitura municipal e é um dos poucos prédios históricos ainda conservados do município., além de empréstimos de livros, o local disponibiliza espaço especial para as crianças e palestras.