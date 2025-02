Esta sexta-feira é o último dia para pagar o IPTU com desconto de até 11% em Porto Alegre

Quem não pagar em cota única, terá o tributo automaticamente parcelado em até dez vezes sem juros, com o primeiro pagamento em 10 de março. As guias para parcelamento estarão disponíveis no site e no WhatsApp na segunda quinzena de fevereiro.

Até o momento, a prefeitura já arrecadou R$ 180 milhões com a cota única do IPTU. Cerca de 24% dos pagamentos foram efetuados via pix.Para consultar a base do cálculo e os descontos aplicados no IPTU de 2025, basta acessar no site do IPTU a aba Cálculo, inserir o número de inscrição do imóvel e o CPF do proprietário. Além do detalhamento do seu tributo, o contribuinte consegue ver o valor do desconto por antecipação, notas fiscais e benefício da calamidade, quando for o caso.