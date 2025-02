Oscilações de energia elétrica podem causar falta d’água em 15 bairros na Zona Sul

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Belém Novo tem o funcionamento prejudicado pela oscilação da rede de energia elétrica registrada desde a manhã desta quinta-feira, (6). A concessionária foi acionada pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) às 8h.



O desligamento da Estação de Bombeamento de Água Bruta (Ebab) e da Estação de Tratamento de Água (ETA), decorrente do problema, tem como objetivo a preservação dos equipamentos e pode causar falta d’água e/ou baixa pressão em 15 bairros.

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) colocou caminhões-pipa à disposição da população. Solicitações devem ser encaminhadas junto às subprefeituras. Serão priorizados atendimentos a serviços essenciais. Quando normalizado o fornecimento de energia, o reabastecimento da área será gradual, demorando mais nas partes distantes e/ou altas.



Bairros abastecidos pelo Sistema Belém Novo - Aberta dos Morros, Belém Novo, Boa Vista do Sul, Campo Novo, Chapéu do Sol, Extrema, Hípica, Ipanema (parte), Lageado, Lami, Lomba do Pinheiro, Pitinga, Ponta Grossa, Restinga e São Caetano.



Após paradas mais longas, a água pode voltar com coloração e gosto alterados devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde, que podem estar nas paredes internas da tubulação. O cliente pode solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar na opção 2 do Sistema 156.