Aprovação de mudanças no conselho do Dmae demorou seis horas

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou na segunda-feira (02) o projeto do Executivo que propôs a alteração do conselho do Dmae de deliberativo para consultivo. Os vereadores levaram seis horas para encerrar a votação, após um intenso debate liderado pela oposição, que ocupou a tribuna por diversas vezes. A base governista, por sua vez, evitou os pronunciamentos, acusando as bancadas do PT, PSOL e PCdoB de atrasarem propositalmente a apreciação da matéria.

Na prática, com a mudança, o conselho perde seu poder decisório e passa a ser apenas opinativo. Até então, a sua equipe precisava aprovar as ações da autarquia antes que elas pudessem ser executadas. Além disso, o projeto criou novas diretorias dentro do órgão: Novos Negócios, Relacionamento com o Cliente e Sustentabilidade e Proteção Contra Cheias e Macrodrenagem.

Outra mudança trazida pelo projeto foi na composição do conselho. Agora, ele passará a ter dezoito membros. Embora a proposta inicial previsse 16, uma emenda ampliou as vagas disponíveis. Serão equiparados, portanto, os assentos dos representantes da sociedade civil e dos indicados pelo Executivo.

Algumas entidades hoje presentes no conselho ficarão de fora na reestruturação do colegiado, o que gerou críticas de parte dos parlamentares. "Todas essas instituições são muito maiores do que o desejo de alguém com esse tino opressor, que não quer conversar com quem sabe e entende de saneamento", disse na tribuna o líder da oposição, Jonas Reis (PT), durante o encaminhamento de uma das emendas.

As instituições removidas do grupo são o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), a União das Associações de Moradores de Porto Alegre (Uampa), a Sociedade de Economia do Rio Grande do Sul (Socecon-RS), a Associação Riograndense de Imprensa (ARI), o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs), o Departamento Intersindical de estatística e estudos socioeconômicos (Dieese), a Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul (Apedema) e o Sindicato de Habitação Sicovi-RS.

Em seu lugar, ingressarão, além dos representantes nomeados pelo Executivo, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), o Conselho do Orçamento Participativo e o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci).

Apesar de intensas críticas da oposição, apenas os doze parlamentares do bloco votaram contra o projeto. Assim, a aprovação ocorreu com tranquilidade, contabilizando 23 vereadores favoráveis à proposição.