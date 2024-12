Entenda como está a operação da Trensurb

Trensurb opera diariamente, das 5h às 23h

 Segunda a sábado:

 5h às 20h - Serviço completo com trem - trecho Novo Hamburgo-Mercado

 20h às 23h - Serviço com trem Novo Hamburgo-Farrapos

 Viagem complementada com ônibus no trecho Farrapos-Mercado (atendendo São Pedro e Rodoviária - somente no sentido Mercado)

 Domingos:

 5h às 23h - Serviço com trem Novo Hamburgo-Farrapos

 Viagem complementada com ônibus no trecho Farrapos-Mercado (atendendo São Pedro e Rodoviária - somente no sentido Mercado)

 Ônibus (linha circular):

O transbordo trem-ônibus será realizado na Estação Farrapos. Os ônibus seguem em linha circular, atendendo as estações São Pedro, Rodoviária e Mercado, retornando, depois, diretamente a Farrapos. O serviço é gratuito.

 Estação Farrapos (sentido sul, atendendo as estações São Pedro, Rodoviária e Mercado)

 Segunda a sábado:

 20h à 0h10

 Domingos:

 5h30 à 0h10

Estações São Pedro e Rodoviária ❶ (somente sentido Mercado); Estação Mercado ❷ (trajeto direto até a Estação Farrapos)

 Segunda a sábado:

 20h às 22h45 ❸

 Domingos:

 5h30 às 22h45 ❸

❶ Paradão da Av. Castelo Branco, junto à Estação Rodoviária

❷ Parada na Av. Júlio de Castilhos, junto ao Mercado Público, próximo à esquina com o terminal Parobé

❸ Após 22h45, somente desembarque

 Feriado de Ano Novo (1º):

O trajeto de trem será completo entre as estações Novo Hamburgo e Mercado, das 5h às 20h; após, os ônibus complementam a viagem no trecho Farrapos-Mercado (atendendo São Pedro e Rodoviária). A grade horária de intervalos entre viagens será a de domingos e feriados.