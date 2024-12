Cerca de 620 mil veículos devem trafegar pelas rodovias gaúchas no feriado de réveillon

Entre esta sexta-feira (27) até 2 de janeiro, mais de 620 mil veículos devem trafegar pelas rodovias gaúchas, segundo a Gerência Operacional (Goper) da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). Devido ao feriado de Réveillon, a estatal está mobilizada para agilizar o atendimento junto às praças de pedágio, fortalecer as equipes próprias e expandir o efetivo em serviços terceirizados, além de realizar ações preventivas e oferecer serviços e orientações aos condutores.



A expectativa é que o maior fluxo seja nas rodovias que ligam a região metropolitana ao litoral, seja pela ERS-040, por Viamão, ou pela ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha, e nas rodovias que levam turistas e visitantes até a Serra Gaúcha e Hortênsias, utilizando a ERS-235, em Gramado e São Francisco de Paula, e a ERS-115, por Três Coroas.

Na ERS-040, em direção às praias, a expectativa é de que aproximadamente 176,3 mil veículos passem pela praça de pedágio de Viamão entre sexta-feira e a próxima quinta-feira, estimativa 65% superior em relação à média registrada em finais de semana normais. Em outra ligação do interior – Vales do Sinos, do Caí e do Paranhana – ao Litoral, a ERS-474, é estimada a passagem de 81,3 mil veículos, fluxo 98% a mais – quase o dobro em relação ao período normal.



Já nas rodovias em direção à Serra Gaúcha e Hortênsias, é esperado o fluxo de 39,1 mil usuários pela ERS-235, na praça de pedágio de Gramado, e de 39,4 mil no pedágio de São Francisco de Paula. Na ERS-115, em Três Coroas, são aguardados 65 mil veículos nos sete dias.



Os horários de pico previstos – e que devem ser evitados – serão das 15h às 23h de sexta-feira e nas primeiras horas da manhã de sábado (28) até às 22h. Já no retorno do feriadão, o fluxo tende a aumentar consideravelmente a partir das 11h do dia primeiro de Janeiro até às 23h, e na manhã de quinta-feira (2), a partir das 6h da manhã até às 13h.



Segundo o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, as equipes estão preparadas para oferecer o melhor atendimento. “Nosso pedido é que todos respeitem os limites de velocidade, usem o cinto de segurança, evitem ultrapassagens perigosas e não dirijam sob efeito de bebidas alcoólicas”, ressaltou.



Nesse período, os serviços de ambulância e socorro médico, assim como os bombeiros voluntários de vários municípios e guinchos para atendimento estarão disponíveis aos usuários das rodovias. Na ERS-040, que liga a região metropolitana às praias, uma segunda ambulância com equipe médica atua para aumentar a cobertura de urgência e emergência no segmento rodoviário.

Serviços ofertados:

Serviço de ambulância: Os serviços de ambulâncias abrangem 630,32 km de rodovias em 10 praças de pedágio. As equipes prestam resgate e socorro médico 24 horas por dia. Para acionar o serviço, disque 0800 0090 192.

Guinchos nas rodovias: Neste período de grande fluxo nas estradas, os guinchos para atendimento poderão ser acionados pelo telefone 0800 648 3903. A EGR também mantém convênio com bombeiros voluntários de vários municípios.

Estrutura de parada e atendimento: A EGR oferece estrutura com sala de atendimento, sanitários e fraldário para gerar mais conforto para as famílias. Caso precise utilizar, procure pela equipe da EGR e faça uma boa viagem.

Pistas com identificação automática de veículos (AVI): A EGR possui pistas com AVI em cada praça de pedágio para contemplar os motoristas que possuem tag de cobrança automática.