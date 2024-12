Trabalhos de agentes de segurança pública são encerrados em área do acidente aéreo em Gramado

integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) que ainda estavam no local do acidente aéreo que vitimou dez pessoas em Gramado no domingo (22) encerraram os trabalhos na região. Com isso, foi finalizada a ação das equipes da segurança pública na área atingida, que incluem também policiais civis e peritos do Instituto-Geral de Perícias (IGP), responsáveis pela coleta de material humano e de peças da aeronave para perícia e investigação. Ao final da manhã desta segunda-feira (23),que ainda estavam no local do. Com isso, foi finalizada a ação das equipes da segurança pública na área atingida, que incluem também policiais civis e peritos do Instituto-Geral de Perícias (IGP), responsáveis pela coleta de material humano e de peças da aeronave para perícia e investigação.

Segundo o coronel Maurício Correa, responsável pelo trabalho nas imediações, os corpos das vítimas já foram coletados e encaminhados para exames de DNA em Porto Alegre. Por ora, não há previsão de quando serão liberados.



Às margens da rodovia ERS-235 (Avenida das Hortênsias), próximas ao local do acidente, o encerramento dos trabalhos inclui a colocação de tapumes ao redor do terreno, evitando assim a circulação de curiosos. O fluxo seguia parcialmente liberado até o meio-dia, após bloqueio total causado pela queda da aeronave. Segundo a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), a rodovia está liberada para o tráfego, em pista simples, em ambos os sentidos.

As vítimas do acidente que ficaram feridas com queimaduras graves também foram removidas em ambulâncias para a capital gaúcha, onde estão recebendo cuidados intensivos.



A Polícia Civil está conduzindo as investigações sobre as causas do acidente. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também conduz investigações sobre a queda do avião.