CEEE Equatorial ainda tem 3,5 mil pontos sem energia após temporais

A CEEE Equatorial informou, na tarde desta quarta-feira (4), que ainda restam 3,5 mil pontos sem energia em sua área de atuação no RS. Os locais tiveram o fornecimento de energia interrompido, após as tempestades que afetaram o Rio Grande do Sul entre domingo e a madrugada de segunda-feira (2). No âmbito da Rio Grande Energia (RGE), todos dos 279 mil clientes tiveram o fornecimento normalizado.