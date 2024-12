Dmae realiza a conclusão do entroncamento entre adutoras na Zona Leste na quinta-feira

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) executa nesta quinta-feira (5) o entroncamento entre duas adutoras de 600 milímetros na Zona Leste de Porto Alegre. A intervenção - prevista inicialmente para ocorrer nesta terça-feira (3) - causará o bloqueio de um trecho da Terceira Perimetral entre esta quarta-feira (4) e a sexta-feira (6).

De acordo com a assessoria de comunicação social do Dmae, o entroncamento faz parte da obra de interligação entre os sistemas de abastecimento de água Menino Deus e Moinhos de Vento, que tem como objetivo a melhoria do fornecimento em partes altas de Porto Alegre, como a Lomba do Pinheiro e o Morro da Cruz.

“A obra é fundamental para reduzirmos os períodos de desabastecimento nestas regiões. Hoje, o sistema Menino Deus opera com sobrecarga, enquanto o Moinhos de Vento tem sobra na produção de água. A partir da interligação, eles poderão suprir mutuamente as necessidades operacionais, minimizando o impacto à população”, explica o diretor-geral do Dmae, Mauricio Loss.

Obra deve interromper fornecimento de água em 9 bairros

Em razão do serviço de entroncamento nas adutoras, há previsão de interrupção no fornecimento de água para nove bairros de Porto Alegre. São eles: Boa Vista (parte), Bom Jesus, Chácara das Pedras, Higienópolis (parte), Jardim Botânico (parte), Jardim do Salso, Petrópolis (parte), Três Figueiras e Vila Jardim (parte). O fornecimento deve ser retomado no fim da tarde da terça.



Previsão - Com a conclusão desta fase, restará pendente apenas o assentamento de cerca de 60 metros de rede, de 600 milímetros, entre as ruas Saicã e professor Ivo Corseuil. Por isso, a previsão é que os sistemas Menino Deus e Moinhos de Vento estejam operando de forma interligada até o final do ano. A obra teve investimento de R$ 5,2 milhões, com recursos próprios do Dmae.



Trânsito - Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a avenida Senador Tarso Dutra, uma das vias que integram a Terceira Perimetral, terá trânsito alterado a partir das 9h desta quarta-feira, 4, em razão dos trabalhos. A previsão é de liberação na sexta, 6.



O corredor de ônibus da via, localizado na esquina com a rua Engenheiro Antônio Carlos Tibiriçá, será totalmente bloqueado em ambos sentidos. Com isso, os ônibus circularão pelas faixas laterais entre a avenida Protásio Alves e a rua Felizardo, com paradas paralelas aos seus locais originais.