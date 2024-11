Dia será instável em todo o Rio Grande do Sul

Ao longo desta quinta-feira (28), pancadas de chuva deverão cruzar todas as regiões do Rio Grande do Sul. Segundo modelos da MetSul Meteorologia, na Metade Norte, são previstos episódios isolados de precipitação forte com potencial para alta incidência de raios e não se afasta ocorrência de queda de granizo. Já na Sul, ocorre variação de nuvens, melhorias e a instabilidade tende a ser esparsa sem expectativa de volumes altos.