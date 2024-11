Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 55 milhões sorteados na próxima terça

Ninguém acertou as seis dezenas doconcurso 2.799 da Mega-Sena, sorteado nesse sábado (23) à noite em São Paulo e, com isso, o prêmio vai a R$ 55 milhões no próximo concurso na terça-feira (26). Os números sorteados foram 01-31-38-40-45-60.



Cinquenta e três apostadores fizeram quina e vão receber, cada um, R$ 71.315,77. Os 3.737 acertadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 1.444,90.

LEIA TAMBÉM: Black Friday embala vendas antes do Natal



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.



Para a aposta pela internet é necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito. A aposta simples, com apenas seis dezenas, custa R$ 5,00. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.Para a aposta pela internet é necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito. A aposta simples, com apenas seis dezenas, custa R$ 5,00.