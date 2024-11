Dia D da Multivacinação terá passe livre nos ônibus neste sábado em Porto Alegre

O Dia D da Multivacinação, marcado pela Secretaria Municipal de Saúde para este sábado (23) das 9h às 18h, contará com transporte de ônibus gratuito na cidade. Nesta sexta-feira (22), a prefeitura publicou o decreto no Diário Oficial de Porto Alegre que estabelece o passe livre para facilitar o acesso do cidadão aos postos de vacinação. As informações são da Prefeitura de Porto Alegre.