CNU divulga notas de candidatos incluídos no concurso

Os candidatos do CNU (Concurso Nacional Unificado) que conseguiram ter suas provas discursivas e redações corrigidas já podem consultar as notas finais dos exames objetivos.Os resultados estão disponíveis para inscritos de todos os blocos e a consulta pode ser feita no site da Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção.

LEIA TAMBÉM: Novo café no campus da Ufrgs é aposta de estudante empreendedor



Um acordo entre a União, o MPF (Ministério Público Federal) e a Cesgranrio permitiu a inclusão de mais 32.260 inscritos na disputa. A decisão de corrigir as provas desses candidatos foi feita para contemplar uma ação judicial e também para incluir a correção de provas de mais candidatos negros. O custo da modificação foi de cerca de R$ 4,7 milhões, segundo Alexandre Retamal, coordenador de logística do CNU.

Os candidatos dos blocos 1 ao 7 terão acesso aos números de acertos, à nota total e à nota ponderada obtida nas provas de conhecimentos gerais. Também haverá informações sobre as provas de conhecimentos específicos, que tinham pesos diferentes para cada eixo temático.

O CNU permitiu que seus candidatos se inscrevessem em mais de um bloco, assim, o resultado para cada cargo escolhido na hora da inscrição será disponibilizado no campo "situação do cargo" ao acessar as notas. Os candidatos que participaram do bloco 8, único de nível médio, terão acesso ao número de acertos em cada uma das disciplinas das provas objetivas, à nota total e à nota ponderada.

As notas preliminares das provas discursivas e redações serão divulgadas no dia 9 de dezembro, após o envio e análise dos títulos entre os dias 4, 5 e 6 de dezembro.

Os resultados finais para todos os candidatos agora estão previstos para serem divulgados no dia 11 de fevereiro. O concurso tem validade de 12 meses, que podem ser prorrogados pelo mesmo período, assim, a convocação dos candidatos deve ser feita dentro desse período.

O CNU foi o maior concurso da história do país com mais de 2,1 milhões de pessoas inscritas para 6.640 vagas disponíveis em 21 órgãos no serviço público. As provas ocorreram em 228 cidades, incluindo todas as capitais, somando 3.647 locais de aplicação e 72.041 salas.

Como conferir as datas