Morre a professora e jornalista gaúcha Beatriz Corrêa Pires Dornelles

Faleceu nesta terça-feira (12), a jornalista e professora Beatriz Corrêa Pires Dornelles, aos 64 anos. Ela lutava contra um câncer de pulmão.

Bia, como era conhecida por amigos e colegas de profissão, foi professora-titular e pesquisadora no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUCRS, função que exerceu desde 1993. Desde 2014, ela atuava como editora da Revista Famecos.



Atualmente, também era diretora do Departamento do Interior da Associação Riograndense de Imprensa (ARI). Em nota publicada nas redes sociais, a ARI lamenta a perda e afirma que "Bia deixa um legado inestimável de ética e amor ao jornalismo".

Luiz Adolfo Lino de Souza, presidente da ARI, também divulgou nota lamentando a morte da colega e amiga. No texto, ressalta que Beatriz foi "amiga sincera, sempre preocupada com a solução mais justa e honesta através da profissão que amou diariamente". Leia, abaixo, a nota na íntegra.

Nossa querida Beatriz foi uma incansável pesquisadora e profissional do jornalismo, além de amiga de coração. Como professora, na Famecos, formou centenas de alunos com ética e preocupação pelo bom jornalismo. Viajou pelo Brasil lutando pela profissionalização, especialmente no interior do Estado e do país. Deu aulas em diversos recantos. Como repórter conquistou uma enormidade de colegas e parceiros de profissão. Entusiasmo e autenticidade eram suas marcas. Na ARI, trabalhou em várias diretorias sempre com dinamismo e muita vontade de ajudar a sua entidade. Fomos colegas na faculdade - e na redação - e amiga sincera, sempre preocupada com a solução mais justa e honesta através da profissão que amou diariamente. Lutou muito pela vida, inclusive, em sala de aula. Nós, da ARI, sempre lembraremos dela com respeito e carinho. Abraço aos familiares, ex-alunos e amigos da Bia.

- Luiz Adolfo Lino de Souza