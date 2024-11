Limpeza do ar condicionado suspenderá atendimento na UPA Moacyr Scliar no fim de novembro

A UPA Moacyr Scliar, na Zona Norte de Porto Alegre, vai operar com restrição total de 26 a 29 de novembro, das 19h de terça-feira até as 19h de sexta-feira, para limpeza dos dutos de ar condicionado e reformas. Durante esse período, todos os atendimentos serão suspensos, e a unidade precisará estar vazia para a realização do serviço, necessário a fim de assegurar um ambiente seguro aos pacientes atendidos na unidade.

Conforme acertado com a Secretaria Municipal de Saúde, o Grupo Hospitalar Conceição, que é quem gerencia a UPA, elaborou um, contando com o apoio da rede de saúde para transferências e atendimento emergencial.Os outros três prontos-atendimentos de Porto Alegre – PAs Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Cruzeiro do Sul - estarão de sobreaviso às demandas que surgirem no período. De acordo com a coordenação municipal de urgências, instituições de média complexidade, como os hospitais Vila Nova e Restinga e Extremo-Sul estarão preparados para atender os pacientes encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Hospital Nossa Senhora da Conceição também ajustou o fluxo da emergência para absorver casos mais graves."A limpeza dos dutos tem como objetivo principal, tanto para os usuários quanto aos colaboradores e profissionais de saúde. Estar em conformidade com as normas de vigilância é um compromisso fundamental à saúde da população atendida pela nossa unidade", complementa o gerente da UPA Moacyr Scliar, Jesse James Selistre.Após a conclusão da limpeza dos dutos e da higienização das salas internas,para atender e estabilizar casos graves e instáveis até a transferência.