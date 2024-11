Encontro Estadual de Soberanas reúne cerca de 30 cortes do RS na Expovale + Construmóbil

Com a presença de cerca de 30 cortes de diferentes municípios, feiras e festas, a Expovale + Construmóbil sediou na tarde deste sábado (9) o Encontro Estadual de Soberanas. Tendo como anfitriãs a rainha da feira, Tainá Carvalho, e as princesas Kailani Barbieri e Vanessa Fell, as mais de 90 participantes acompanharam palestra com a estilista e consultora de Imagem, Lizara Sangaletti.