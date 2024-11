Confira o esquema de transporte para a prova do Enem em Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Smmu) de Porto Alegre, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), divulga o esquema especial de transporte para reforçar o atendimento no dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



O atendimento ocorre nos dois dias de prova, 3 e 10 de novembro. O cartão TRI estará liberado para os estudantes, com a isenção correspondente à categoria de cada usuário (25%, 50%, 75% e 100%), conforme permite a Lei 12.944. Também poderão usufruir da isenção os estudantes que possuem o cartão Vou à Escola.



A EPTC orienta aos candidatos que farão a prova na PUCRS, Fapa, UniRitter (Orfanotrófio) e Colégio Adventista, que antecipem seu deslocamento, devido ao maior fluxo de veículos, possibilitando lentidão nas ruas. Agentes da EPTC estarão monitorando e orientando o trânsito nas regiões que receberão maior fluxo de inscritos. Haverá monitoramento pela Central de Câmeras.



Locais com reforço no transporte:



UniRitter - Orfanotrófio – Linhas 263.1 - Orfanotrófio/Jardim Medianeira e 263.2 - Orfanotrófio/Azenha, com reforço de seis viagens (sendo três por sentido) na linha 263.2 para facilitar o acesso ao local.



Viagens extras:



Centro-bairro: 10h35 – 11h35 – 12h10



Bairro-Centro: 16h18 – 17h20 – 18h



Fapa – Manoel Elias – Linha 656 - Passo das Pedras/Fapa via Zona Norte, com viagens normais de domingos. Pela avenida Protásio Alves haverá as viagens normais das linhas 494.4 - Rubem Berta/Jardim Ypu e 495.1 - Manoel Elias/Morro Santana;



A linha 491 – Passo Dorneles/Vila Safira terá viagens desviando seu itinerário no sentido Centro-bairro para atender a Fapa, em viagens próximas ao horário de entrada da prova. Para atender os estudantes que farão o Enem no local, os ônibus entrarão na Manoel Elias, passarão na frente da Fapa, seguem pela rua Seis de Novembro, Estrada Martim Felix Berta e retornam para o itinerário normal.



PUCRS – Linhas operadas pela Cia. Carris que circulam via Ipiranga: 343 - Campus/Ipiranga, 353 - Ipiranga/PUC/Ufrgs, T1 - Transversal 1, T4 - Transversal 4, T9 – PUC e via Bento. Haverá reforço nas linhas T12, T12A, T1, T4, 353 e 343, com viagens extras.



Complementando o atendimento à PUCRS, há as linhas via Bento Gonçalves, 397 – Bonsucesso, 398 – Pinheiro, 398.4 – Pinheiro Via Viçosa e 394.6 - Q. do Portal/Mapa até Salgado Filho), linhas 344 – Santa Maria, 361 – Cefer, 346.2 - São José/Santa Catarina e 375 – Agronomia, que atendem a PUC pelo portão da avenida Bento Gonçalves.



Colégio Adventista (bairro Camaquã) - Linhas 173-Camaquã e 280.1-Otto/HPS/Sab-Dom-Fer, com uma viagem a mais em cada linha, a partir do Centro, próximo ao início da prova. O atendimento a esta escola também é feito pelas linhas que circulam na avenida Cavalhada distante três quadras.



As demais linhas do sistema operam conforme a tabela horária oficial de domingos/feriados. A localização das linhas pode ser consultada pelos aplicativos Cittamobi ou Moovit ou pelo site da EPTC. Dúvidas pelo canal de atendimento ao cidadão da empresa pública, o 118.