Palácio Piratini abre ao público nos dias 19 e 20 de outubro

O Palácio Piratini abre suas portas ao público no próximo sábado (19) e no domingo (20). Visitantes poderão conhecer as alas Governamental e Residencial da sede do governo do Estado mediante agendamento prévio, que será aberto a partir de segunda-feira (14) no site do Piratini. No sábado, a atividade será realizada em três momentos: às 9h, 10h e 11h. No domingo, o passeio acontecerá às 10h, 11h, 14h, 15h e 16h. Em todos os horários, haverá mediação de servidores do Palácio, que contam a história da edificação e contextualizam obras do acervo e detalhes arquitetônicos. Ao todo, serão disponibilizadas 35 vagas para cada grupo. Durante o percurso, os participantes terão a oportunidade de percorrer um roteiro maior do que o realizado em dias de semana. Na Ala Governamental, além dos vestíbulos e dos salões nobres, apresentados ao público de segunda a sexta-feira, também será possível conhecer a antessala e o gabinete oficial do governador. Os visitantes também poderão acessar ambientes da Ala Residencial, como o Salão de Banquetes e o Salão dos Espelhos, e o jardim onde fica a escultura integrada A Primavera, de Paul Landowski. O roteiro especial é oferecido um final de semana por mês como forma de oportunizar o acesso a quem não pode visitar o Palácio em dias úteis. A atividade também busca garantir uma experiência diferenciada para quem já realizou o roteiro tradicional.