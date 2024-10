Celebração da missa de Nossa Senhora Aparecida reúne centenas de fiéis no Complexo Cristo Protetor

Neste sábado (12) à tarde, a Capela São João Batista Scalabrini, localizada no Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, foi cenário de uma homenagem a Nossa Senhora Aparecida. A missa, celebrada pelo Padre Genoir Pieta, atraiu centenas de fiéis, que se reuniram em comunhão para celebrar a padroeira do Brasil e reforçar os laços da fé que une a comunidade encantadense.