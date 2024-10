Partiu Futuro Reconstrução prorroga convocação de selecionados até 22 de outubro

O Programa Partiu Futuro Reconstrução prorrogou seu cronograma, devido ao grande número de recursos recebidos em relação ao resultado preliminar. A divulgação do resultado definitivo e dos recursos, assim como a convocação dos candidatos selecionados, que estava prevista para esta semana, ocorrerá até o dia 22 de outubro.

A iniciativa é um Programa Especial de Contratação de Jovens Aprendizes, do governo do Rio Grande do Sul, e é voltada para jovens entre 14 e 22 anos incompletos, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), que estejam matriculados e frequentando escolas da rede pública ou sejam egressos e foram afetados diretamente pelas enchentes de maio de 2024. Os selecionados receberão uma bolsa-auxílio de R$ 786,95 (50% do salário mínimo regional na faixa 1) e vale-alimentação de R$ 550. Aqueles que precisarem utilizar transporte público também receberão vale.

ação prevê a qualificação técnica e a aprendizagem profissional de 1,5 mil estudantes do Ensino Médio em situação de vulnerabilidade social. Eles precisam residir em municípios que decretaram calamidade pública, sendo desabrigados, desalojados e/ou atingidos pelas enchentes. Os interessados podem acompanhar as atualizações pelo site: https://partiufuturoreconstrucao.org.br/

O contrato previsto é de um ano, com benefícios garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), uniforme completo do programa, acompanhamento psicológico, orientação jurídica, reforço escolar, serviço de telemedicina e seguro.

O secretário estadual de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, informa que, entre as atividades a serem exercidas, estão operações administrativas, realização de pesquisas, atendimento ao público e elaboração de gráficos, fichas, roteiros e arquivos.

Ao todo, 23 municípios aderiram ao Partiu Futuro Reconstrução. As prefeituras participantes são: Canoas, Cruzeiro do Sul, Dona Francisca, Eldorado do Sul, Estrela, Faxinal do Soturno, Guaíba, Ibarama, Jaguari, Lajeado, Muçum, Nova Palma, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Restinga Sêca, Rio Grande, Roca Sales, São João do Polêsine, São Leopoldo, São Martinho da Serra, Segredo, Silveira Martins e Sobradinho.