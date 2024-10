• Empresas investirão quase R$ 600 milhões no RS. • Mapa mostra a nova divisão dos partidos nas prefeituras do RS. • Petrobras vai medir força dos ventos no mar em Tramandaí. • No caderno GeraçãoE, novos negócios buscam atrair crianças sem o uso de telas. • Saiba mais clicando aqui para acessar a versão para folhear online.