JC Te Lembra: término da campanha eleitoral, proibição de bets e problema técnico em avião de Lula

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.A semana foi marcada pelos últimos atos das campanhas eleitorais. Os candidatos à prefeitura de Porto Alegre se encontraram em debate na TV e encerraram seus programas na mídia, já que a votação ocorre no próximo domingo.