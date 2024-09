Dmae publica edital para reconstrução do talude do Arroio Dilúvio

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) publicou nesta segunda-feira (23) o edital de licitação para reconstrução de mais quatro trechos do talude do Arroio Dilúvio, na avenida Ipiranga. A informação consta no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa). A concorrência terá disputa em 10 de outubro.

Os pontos estão localizados nas imediações da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) — sendo dois na margem esquerda do arroio, próximos à rua Professor Cristiano Fischer, e dois em frente ao campus da instituição. Os últimos passaram por intervenções no ano passado e, agora, terão reforço estrutural.

O Dmae encerrou, entre os dias 10 e 11 de setembro, outros dois processos abertos para a recuperação do talude do Dilúvio. O primeiro é uma licitação que inclui dois trechos — na esquina entre a Ipiranga e a rua São Manoel, e em frente ao Planetário. Já o segundo é uma dispensa de licitação para as ruas Silva Só e São Manoel.

Ambos os editais receberam quatro propostas. Os interessados em executar as obras estão sob análise do Departamento, seguindo critérios de habilitação e menor preço. O resultado será divulgado nas próximas semanas.