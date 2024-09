Queimadas: incêndios florestais em Mato Grosso sobem para 50

O governo de Mato Grosso informou que o Estado registrava 50 incêndios florestais ao fim deste domingo, segundo monitoramento do Corpo de Bombeiros do Estado. O número subiu ante os 34 reportados na última sexta-feira, (20). Os incêndios são combatidos por mais de mil militares, informou o governo em nota.

No Pantanal,, de acordo com o governo estadual. O Corpo de Bombeiros monitora também incêndios florestais no Parque Estadual do Guirá e na região da Baia Grande, próximo a Estação Ecológica do Taiamã, em Cáceres, na Terra Indígena Capoto Jarinã, em Peixoto de Azevedo, e na Aldeia Utiariti, em Campo Novo do Parecis. Há ainda focos em Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger, Alto Araguaia, União do Sul, Sorriso, Ribeirão Cascalheira, Cáceres, Aripuanã, Novo Mundo, Nova Ubiratã, Nova Maringá, Diamantino, Lambari DOeste, Paranatinga, Itiquira, Tesouro, Novo Santo Antônio, Nova Xavantina, Confresa, Jauru, Juara, Juína, Aripuanã Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, São José do Rio Claro, Diamantino, Porto dos Gaúchos, Colniza.Segundo o Corpo de Bombeiros, a estiagem severa e a baixa umidade do ar contribuem para a propagação das chamas.