Porto Alegre contrata sistema de alerta para riscos climáticos

A prefeitura de Porto Alegre, por meio do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, formalizou nesta quarta-feira (28) a contratação de uma empresa para prestação de serviços de monitoramento, em tempo real, das condições climáticas da cidade, com totens e réguas de medição.

Também foi formalizada a elaboração do Plano de Preparação e Mitigação de Desastres Climáticos, a definição de rotas de fuga, centros de abrigo, centros de doações e logística de transporte para eventos climáticos extremos. O ato ocorreu no Instituto Caldeira.

Serão instalados 10 totens eletrônicos de segurança com estações meteorológicas, compostos por câmeras de videomonitoramento, alto-falantes, microfone, luzes de sinalização e alertas capazes de serem acionados e realizarem a comunicação entre a população no local e técnicos na Central de Monitoramento e Atendimento. Os sensores digitais ajudarão a prever tempestades, inundações e deslizamentos de terra.

Também serão instaladas 10 réguas linimétricas, com câmeras, para medição do nível de rios e arroios. Os locais previstos foram definidos por técnicos da Defesa Civil e do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), a partir dos apontamentos do Relatório de Mapeamento de Áreas de Risco Elevado, realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB).

Os totens realizarão medições de precipitação por sensor óptico, velocidade e direção do vento, temperatura, umidade, pressão, qualidade do ar e radiação solar. As câmeras terão visão 360° e alto-falantes de grande potência para propagação de som ao vivo ou reprodução de gravações automáticas programáveis e poderão emitir avisos por sirene e mensagens de áudio.

Totens



- Ilha Grande dos Marinheiros: rua Santa Rita de Cássia – Arquipélago;

- Arroio Passo das Pedras: avenida 10 de Maio, 611-643 - Passo das Pedras;

- Arroio Sarandi: avenida Assis Brasil, 629;

- Arroio Sarandi: rua Rodrigues Moreira, 42;

- Arroio Moinho: rua da Represa, 9 - Cel. Aparício Borges;

- Humaitá/Vila Farrapos: Praça do Sesi;

- Ilha da Pintada: Praça Salomão Pires;

- Barragem Lomba do Sabão: rua do Zaire, 158 - Lomba do Pinheiro;

- Arroio Guarujá: avenida Guaíba;

- Travessa do Espigão: avenida Beira Rio, 272 – Lami.

Réguas



- Arroio Feijó: Vila Dois Irmãos (próximo à rua Luís César Leal);

- Santo Agostinho: avenida Caldeia (atrás da Fiergs);

- Arroio das Pedras: Vila Metralhadora

- Arroio das Pedras: avenida dos Gaúchos (Vila Minuano);

- Arroio Dilúvio: próximo à PUC;

- Arroio Moinho: próximo ao Campo da Tuca;

- Arroio Moinho: próximo à rua Cabo Noé;

- Rio Jacuí: Ilha Grande dos Marinheiros;

- Arroio do Salso: ponte da avenida Serraria;

- Arroio do Salso: avenida Juca Batista.

PPMDC

O município contratou ainda consultoria técnica do Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI) para a elaboração do Plano de Preparação e Mitigação de Desastres Climáticos (PPMDC) da Capital. Este plano visa estabelecer um modelo de gestão de riscos e desastres alinhado à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), que reduza a exposição a perigos e a vulnerabilidade da população, aumentando a resiliência da cidade frente a eventos climáticos extremos.

O plano inclui a definição de rotas de fuga, centros de abrigo, pontos de arrecadação e logística de transporte, além de ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação em situações de risco. Também prevê a participação da população por meio de grupos de coleta de dados e reuniões nas regiões do Orçamento Participativo, garantindo uma abordagem colaborativa e inclusiva. O contrato tem valor de R$ 350.700,00, com recursos do Fundo Pró Defesa do Meio Ambiente (Funproamb).