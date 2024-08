Vendaval provoca estragos em Encruzilhada do Sul

O município de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, foi atingido por um forte vendaval na noite de quarta-feira (21), deixando um rastro de destruição, em especial na região do Abranjo. Segundo a Sala de Situação, da regional da Defesa Civil de Pelotas, foram ventos de mais de 80 km por hora. Árvores foram tombadas, telhados de residências arrancados e postes de iluminação derrubados.

Com a força do vento, vegetações foram parar em estradas do interior, impedindo a circulação de veículos. Desde o início da manhã desta quinta-feira (22), equipes das secretarias de Cidadania e Transportes, Defesa Civil, Bombeiros e Samu atuam no auxílio à comunidade.



Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Gilson Soares, a prefeitura disponibilizou lonas para auxiliar as famílias que tiveram o telhado de suas casas atingidas. Também está sendo disponibilizado atendimento médico à população. “A região afetada está sem luz. Ainda não temos a dimensão total das famílias atingidas, estamos fazendo esse levantamento.

A prioridade é disponibilizar toda a ajuda necessária para amenizar a situação dos encruzilhadenses”, reforça. Caso seja necessário, o salão comunitário da localidade poderá ser requisitado e disponibilizado como abrigo.



A cidade já havia sido fortemente afetada com o desastre climático que atingiu o Estado em maio. A prefeitura chegou a decretar situação de emergência no auge da catástrofe, com sete mil pessoas prejudicadas direta ou indiretamente. Moradores precisaram ser realocados em casas de parentes ou se utilizaram do aluguel social. Estradas e acessos foram destruídos e aulas precisaram ser suspensas.