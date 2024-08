Gabarito do Concurso Nacional Unificado será divulgado nesta terça

Entre os dias 20 e 21, os candidatos poderão entrar com eventuais recursos relacionados às questões ou aos gabaritos divulgados. Já no dia 10 de setembro será disponibilizada a imagem do cartão-resposta para checagem dos participantes.



As notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da parte discursiva serão divulgadas mais tarde, no dia 8 de outubro. Os candidatos podem entrar com revisão das notas da discursiva entre os dias 8 e 9 de outubro, segundo o cronograma do certame. A divulgação da nota final das discursivas será no dia 17 de outubro.