• Alta na tributação eleva a doação de imóveis no RS. • Fábrica de refrigerantes em Porto Alegre só retomará 100% da operação em 2025. • Na coluna Minuto Varejo desta quarta-feira, a inadimplência volta a subir no Rio Grande do Sul no mês de julho. Saiba mais clicando aqui para acessar a versão para folhear online.