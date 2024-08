• Enchentes agravam situação do produtor de leite no RS. • Na entrevista especial, o vice-governador do RS, Gabriel Souza (MDB), detalha as principais ações a serem realizadas para a retomada econômica, geração de emprego e restabelecimento dos níveis de arrecadação. • Dnit firmará contrato de batimetria da hidrovia gaúcha. Saiba mais clicando aqui para acessar a versão para folhear online.