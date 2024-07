Câmara de Porto Alegre aprova projeto de remissão de IPTU e ISSTP para áreas alagadas

Em sessão extraordinária nesta terça-feira (30), a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o Projeto de Lei Complementar que prevê a remissão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Sobre Serviços para Profissionais Liberais e Autônomos (ISSTP) para imóveis e prestadores de serviços localizados em áreas atingidas pela enchente de maio de 2024.



Entre as medidas aprovadas, está a remissão dos créditos tributários, que inclui o perdão das dívidas, juros e encargos legais relacionados ao IPTU e à Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCL) de 2024. Além disso, haverá anistia das multas de mora para parcelas do IPTU e TCL vencidas entre maio e dezembro de 2024.

• LEIA TAMBÉM: Isenção do IPTU para afetados por enchentes poderá ser votada na próxima semana

Imóveis diretamente atingidos pela enchente terão perdão total das parcelas, enquanto imóveis indiretamente atingidos, como apartamentos em andares superiores não alagados, terão uma redução de 20%. Para valores pagos de IPTU e TCL em 2024 que excederem o valor após a redução, será possível uma compensação nos lançamentos de 2025 e anos subsequentes.



O projeto também inclui a remissão do ISSTP para profissionais autônomos na área afetada, abrangendo juros e multas de mora para parcelas vencidas de maio a dezembro de 2024, com compensação proporcional no lançamento do tributo de 2025.

Além disso, prevê uma nova isenção do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) para imóveis inutilizados para moradia, adquiridos por meio de bônus moradia ou programas governamentais de habitação, permitindo a compra de novos imóveis em qualquer região da cidade.