Donos de cavalos resgatados têm até esta terça para buscar animais

Termina nesta terça-feira (16) o prazo para a retirada dos cavalos oriundos da enchente. Ainda estão no abrigo de Equinos da EPTC, localizado no bairro Lami, no Extremo-Sul, 13 animais resgatados durante o evento climático.

Após o período, se não aparecerem os donos, os cavalos serão colocados para adoção. Além deles, outros 12 também estão no local e aptos para serem adotados.

Os proprietários dos animais devem entrar em contato com a EPTC pelo telefone (51) 98131-1846. Para a comprovação de propriedade é necessário enviar uma foto do cavalo ou uma descrição detalhada, ou pela resenha, que é como se fosse uma certidão de nascimento, que tem todas as características de pelagem, mancha, sinal, entre outras descrições.

O processo de adoção é realizado na forma de fiel depositário e supervisionado pelo Ministério Público. Para adotar um cavalo, o interessado deve possuir um local adequado para manter o animal em boas condições e se candidatar por meio da carta de serviços da prefeitura.

O animal adotado não pode ser submetido a qualquer tipo de trabalho, especialmente os de tração, como guiar carroças, charretes e arados. Além disso, não pode ser usado em práticas esportivas como saltos e corridas.

No caso de cavalos abandonados ou maltratados, é importante que as pessoas façam o registro através das plataformas da Central de Atendimento ao Cidadão 156 (opção 1) ou do número 118, para que a prefeitura possa fiscalizar, analisar e providenciar estas demandas.