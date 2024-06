Operação Inverno ocorre em oito unidades de saúde de Porto Alegre neste final de semana

Neste final de semana, Porto Alegre conta com oito unidades de saúde, além de unidades móveis e postos avançados da prefeitura integrando as ações da Operação Inverno, que visa amenizar a sobrecarga das emergências, os agravamentos de problemas respiratórios e a epidemia de dengue.

O atendimento nas unidades de saúde Assis Brasil, Beco do Adelar, José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, São Carlos, Modelo e Tristeza, funcionará das 10h às 19h, deste sábado (22) e de domingo (23), com acesso a atendimentos médicos, de enfermagem e vacinação. A Unidade de Saúde Conceição ficará aberta somente neste sábado, até às 19h.

No caso das unidades móveis e postos avançados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o serviço contará com vacinação contra a gripe (Influenza), Covid-19, difteria e tétano. Confira abaixo os endereços e horários.



Unidades de saúde, das 10h às 19h:

- Assis Brasil (avenida Assis Brasil, 6615 - bairro Sarandi)

- Beco do Adelar (avenida Juca Batista, 3480 - bairro Campo Novo)

- Conceição (rua Álvares Cabral, 429 - bairro Cristo Redentor) - Apenas sábado

- José Mauro Ceratti Lopes (estrada João Antônio da Silveira, 3330 - bairro Restinga)

- Moab Caldas (avenida Moab Caldas, 400 - bairro Santa Tereza)

- Modelo (avenida Jerônimo de Ornelas, 55 - bairro Santana)

- US São Carlos (av. Bento Gonçalves, 6670)

- Tristeza (avenida Wenceslau Escobar, 2442 - bairro Tristeza)



Unidades móveis e postos avançados com atendimento médico, de enfermagem e vacinação:

- Shopping Total (avenida Cristóvão Colombo, 545), das 9h às 18h

- Largo Zumbi dos Palmares (avenida Loureiro da Silva, 730), das 9h às 18h

- Ao lado do Cemitério Jardim da Paz (rua João de Oliveira Remião, 1347), das 9h às 18h

- Posto avançado da prefeitura - antiga Praça do Sesi (frente para a Frederico Mentz - Vila Farrapos), das 9h às 17h

- Posto avançado - Praça Lampadosa (avenida 21 de Abril, 792 - bairro Sarandi), das 9h às 17h

- Posto avançado - CTG Vaqueanos da Tradição (rua Dr. Caio Brandão de Mello, 250 - Humaitá), das 9h às 17h

- Posto avançado - Escola da Ilha da Pintada, das 9h às 16h - Apenas sábado



Prontos-atendimentos 24h:

- PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151 - Santa Tereza)

- PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410 - Bom Jesus), com reforço do hospital de campanha ao lado

- PA Lomba do Pinheiro (Estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12 - Lomba do Pinheiro)

- PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº - fone: 3289-3456)

- UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil - fone: 3368-1619), com reforço do hospital de campanha ao lado



Hospitais 24h:

- Hospital de Pronto Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim)

-Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661)