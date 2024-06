Força-tarefa de limpeza pós-enchente atende 14 locais de Porto Alegre neste sábado

A força-tarefa do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) após a enchente chega a 14 locais neste sábado (22). Desde 6 de maio, quando o trabalho começou nos pontos de resgate, até a noite de sexta-feira (21), foram retiradas 77.164 toneladas de resíduos das ruas. As atividades são coordenadas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb).

Cerca de 1.040 garis estão atuando nos bairros mais afetados pela cheia do Guaíba. Os trabalhadores são auxiliados por 477 equipamentos, entre caminhões e retroescavadeiras, que contam também com equipe de motoristas e operadores das máquinas, entre fiscais e apontadores, somando um efetivo de cerca de 1,5 mil pessoas na força-tarefa de limpeza.



Áreas próximas das regiões inundadas, onde o DMLU descarrega os materiais recolhidos. Depois, os resíduos serão direcionados para o aterro de inertes em Gravataí. Moradores e empresas podem fazer o descarte de resíduos pós-enchente em algum dos pontos bota-espera abaixo:



- Terreno no Sarandi (próximo da avenida Severo Dullius) - rua Sérgio Jungblut Dieterich, 1201 - Sarandi - 8h até as 22h;

- Terreno no Humaitá – rua Voluntários da Pátria, S/N, Acesso 4 - 8h às 18h;

- Terreno na Serraria - avenida da Serraria, 2517 - 8h às 18h;



Coleta de entulhos

O cronograma de serviço pode ser alterado devido a questões climáticas, fluxo de trânsito, volume de resíduos dispostos nas vias e até mesmo acessibilidade. As equipes estão trabalhando em três turnos, das 8h às 23h, e podem iniciar a programação em determinados locais até mesmo à noite. A coleta de entulhos, raspagem de lodo acumulado e lixo de varrição ocorrem em 14 locais neste sábado:



- Centro

- Ilha da Pintada

- Anchieta

- Vila Asa Branca (Sarandi)

- Humaitá

- Vila Farrapos (Humaitá)

-Vila Elizabeth (Sarandi) - Mutirão em vias internas do bairro

- Navegantes

- São Geraldo

- Avenida Guaíba (Ipanema)

- Avenida Tramandaí (Ipanema)

- Vila Nossa Senhora das Graças (Cristal)

- Rua Dorival Castilhos Machado (Hípica)

- Lami



Lavagem de vias - A lavagem por hidrojateamento ocorre em nove vias neste sábado. As equipes trabalham nos bairros Menino Deus, Navegantes, São Geraldo, São João e Centro Histórico. O cronograma pode ser alterado em razão do clima ou demandas emergenciais. Confira abaixo as ruas atendidas:



Rua Hugo Ribeiro (Menino Deus)

Rua Augusto Melecchi (Menino Deus)

Rua Peri Machado e adjacentes (Menino Deus)

Rua Simão Kappel (Navegantes)

Rua Beirute (Navegantes)

Rua da Conceição e entorno (Centro Histórico)

Rua Souza Reis (São João)

Rua Edu Chaves (São João)

Rua Voluntários da Pátria (São Geraldo)