Defesa Civil emite alerta de inundação para regiões ribeirinhas em Porto Alegre

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alerta preventivo nesta segunda-feira (17) devido à possibilidade de transtornos causados por inundações. Nas últimas 24 horas, o nível do Guaíba apresentou elevação significativa, podendo alcançar níveis acima das cotas de inundação nas regiões das Ilhas e Extremo Sul da cidade. Outras áreas da Capital também estão em alerta devido às cotas elevadas dos rios afluentes e oscilações causadas pelos ventos.

O aviso é(20) e foi baseado em informações do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/Ufrgs) e da Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema/RS). A Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae) está acompanhando as atualizações dos níveis do Delta do Jacuí e as previsões meteorológicas. As equipes estão prontas para prestar assistência à população, caso necessário.A Defesa Civil orienta que pessoas evitem o trânsito em locais sujeitos a alagamentos, inundações e deslizamentos, além de recomendar que procurematé que o risco diminua. Em caso de dúvidas ou emergências, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.