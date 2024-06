Prefeitura de Porto Alegre entrega donativos e faz atendimento emergencial no Arquipélago

Na manhã desta quinta-feira (30), a Defesa Civil de Porto Alegre, em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Marinha do Brasil, coordenou uma operação para fornecer alimentos, água potável e atendimento emergencial aos moradores do bairro Arquipélago. A ação teve como objetivo prestar auxílio pós enchente às famílias da região, que enfrentam dificuldades devido às recentes cheias do Guaíba. As informações são da prefeitura.A praça Salomão Pires, localizada na Ilha da Pintada, foi escolhida como ponto central de distribuição. Os moradores puderam se dirigir ao local para receber os donativos. Além disso, uma embarcação partiu da praça para distribuir os suprimentos aos moradores da Ilha Mauá, garantindo que a ajuda chegasse a todos os pontos necessitados. Na Ilha Grande dos Marinheiros, foram utilizados dois carros lagarta anfíbio, da Marinha do Brasil, para a distribuição de donativos. Esses veículos foram essenciais para transpor as áreas alagadas e de difícil acesso, assegurando que todos os moradores recebessem a assistência necessária.Durante a operação, foram entregues 188 cestas básicas, cada uma com itens essenciais para a alimentação, além de 1.880 litros de água em galões. Para garantir o abastecimento de água potável, um caminhão pipa com capacidade de 10 mil litros, fornecido pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), também esteve presente e percorreu todas as Ilhas. O Samu prestou atendimentos emergenciais durante toda a ação. A equipe de saúde estava preparada para responder a qualquer situação de urgência, oferecendo suporte médico imediato aos moradores que precisassem de cuidados.LEIA TAMBÉM: Prefeitura de Porto Alegre remove casas para conserto no dique do Sarandi