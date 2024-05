Duas bombas da Petrobrás são instaladas na Zona Norte de Porto Alegre

Na tarde desta terça-feira (29), duas bombas da Petrobrás foram instaladas na Zona Norte de Porto Alegre para retirar água do aeroporto e do bairro Humaitá. Elas foram emprestadas pela petrolífera e devem estar à disposição da cidade no período que perdurarem alagamentos na Zona Norte da Capital.

De acordo com o ministro ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cada uma tem capacidade de drenar cerca 300 mil litros por dia. Ele afirmou, ainda, que mais mais 23 bombas devem chegar ao Estado na próxima semana.