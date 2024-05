Sol voltará a predominar no Rio Grande do Sul nos próximos dias

Tão aguardado para auxiliar na secagem do Estado, o sol voltará a brilhar em todas as regiões do Rio Grande do Sul nos próximos dias, mesmo que entre nuvens. Além dele, o ar seco e o frio serão predominantes no território gaúcho nesta quarta-feira (29) e no feriado de Corpus Christi, na quinta. Ainda, há pequenas chances de garoa nas regiões Metropolitana, Serrana, e no Litoral Norte.

Isso ocorre porque, nesta quarta, o centro do ciclone que se formou no Rio Grande do Sul na última segunda-feira estará sobre o Oceano Atlântico, mais distante da costa do Sul do Brasil e se afastando do continente. Nessa posição, ele pode sofrer influência da umidade marítima e, por isso, gera leve possibilidade de precipitação.

Já as rajadas de vento, que foram muito fortes durante a terça-feira - com registros de 70 km/h em Cambará do Sul, 66 km/h em Tramandaí, 58 km/h Caçapava do Sul e 50 km/h em Rio Grande -, diminuirão devido ao afastamento do ciclone. As temperaturas também serão mais amenas, com um frio menos intenso.

Em Porto Alegre, a MetSul Meteorologia prevê uma segunda metade de semana com sol, nuvens e baixas temperaturas. Na quarta, a máxima será de 18°C e a mínima de 13ºC, enquanto, na quinta-feira, será de 19°C e 12°C, respectivamente.